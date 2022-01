Procede di bene in meglio la stagione di Juan Cuadrado. Nel 2021-22 il colombiano ha già segnato cinque gol con la Juventus in tutte le competizioni, raggiungendo dunque il suo record personale di reti con i bianconeri (ne aveva realizzati cinque anche nel 2017/18 e nel 2015/16). Ieri sera in Coppa Italia contro la Sampdoria, l'esterno ha avuto anche l'importante merito di interrompere un pesante digiuno: prima del suo timbro al 25', infatti, l'ultimo gol della Vecchia Signora su punizione diretta in gare ufficiali era stato messo a segno da Cristiano Ronaldo, nel luglio 2020 contro il Torino in Serie A.