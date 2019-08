Chi si aspettava una Juve nuova, tirata a lucido e già pronta a saper recitare i dettami del sarrismo è rimasto deluso. Stando a quanto espresso da Giorgio Chiellini al termine della partita disputata contro il Parma: “Questa squadra non può essere al massimo prima del pieno inverno, se non per l’anno nuovo”. Quella vista in Emilia è stata una Juve a metà tra i nuovi dettami di Sarri e la vecchia gestione Allegri.



TATTICA - Dal punto di vista tattico, la mano del nuovo allenatore si è vista nel possesso palla (62%) e nel baricentro (il punto in cui, in media, si gioca il pallone) attestato a 54 metri. Con Allegri si era a 56% di possesso e 52 metri di baricentro. Inoltre Martusciello ha detto di aver apprezzato 3-4 passaggi con i quali la Juve è stata in grado, soprattutto nella prima frazione di gioco, di saltare una linea avversaria e di creare una giocata utile. Nel complesso però, la manovra è apparsa ancora lenta ed i passaggi limitati: 510. Il Napoli di Sarri nel suo anno d’oro andava oltre i 720 a partita.



SINGOLI - Passando ai singoli, De Sciglio ha attaccato più di quanto facesse in passato, mentre Cristiano Ronaldo è andato al tiro da destra e dal centro. Ruolo chiave quello di Higuain che, spogliatosi dagli abiti di bomber, ha agito da suggeritore per CR7. Lo scorso anno Manzukic e Ronaldo agivano in maniera inversa con il portoghese spesso a supporto del croato (ricordate Juve-Napoli?). Che sia già un indizio di quanto dichiarato da Sarri alla presentazione come allenatore della Juve? Il tecnico toscano disse che avrebbe voluto far battere qualche altro record al fuoriclasse portoghese. La strada intrapresa sembra voler portare in quella direzione.



FORMAZIONE E ATTEGGIAMENTO - La formazione, infine, è stata speculare a quella della scorsa stagione. Se si eccettua Higuain in vece di Mandzukic, Sarri e Martusciello si sono affidati per dieci undicesimi al vecchio usato e garantito. Solo uno scampolo di partita per Rabiot subentrato a Khedira. Zero minuti per gli altri. Osservando l’atteggiamento messo in campo dagli uomini di Sarri, si è riscontrato molto della Juve allegriana: al goal nel primo tempo è seguito il cronico problema di chiudere le partite (decisivi gli errori sotto porta di Cristiano Ronaldo). Nel corso del secondo tempo poi, con la condizione fisica deficitaria ed il Parma che spingeva con più veemenza dei primi 45 minuti, si è vista la squadra chiudersi a difesa del fortino per portare a casa il risultato. Anche in questo caso una Juve vecchio stampo ed è una buona notizia che abbia vinto così. A Parma si sono visti sprazzi di rivoluzione ma intanto la Juve mantiene i vecchi pregi.