Saranno mesi importanti in casa Juve anche da un punto di vista economico. Intanto, la qualificazione in Champions, sempre più vicina visto il vantaggio sulle rivali, che consentirebbe un tesoretto importante rispetto all'ultimo anno, in cui sono mancati i ricavi dalla massima competizione europea. E poi, a marzo, il club potrebbe contare su altri 100 milioni per il futuro. Il motivo è legato al Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti nel 2025. Se il Napoli non si qualificherà ai quarti di Champions infatti, la Juve sarebbe sicura di avere un posto dentro la nuova competizione. Mesi decisivi per pianificare il futuro del club.