emerge come l'unico giocatore dellaa vantare una partecipazione impeccabile, essendo stato schierato titolare in tutte e 20 le partite disputate finora in questo campionato. La sua presenza costante sulla linea difensiva dimostra la fiducia che l'allenatore ripone in lui e la sua importanza nel contesto tattico del team bianconero. La continuità di Bremer nel contribuire alle sfide della squadra sottolinea la sua affidabilità e la sua influenza nel mantenere la solidità difensiva. Il difensore brasiliano si configura così non solo come un elemento chiave nella formazione, ma anche come un pilastro su cui la Juventus si basa per affrontare le sfide del campionato con determinazione e coesione difensiva.