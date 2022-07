Passato - leggasi leggende - e futuro. Laè sbarcata negli States, dove ad attenderla ci saranno due capitani che hanno fatto la storia del club negli ultimi 25 anni: Alessandroe Giorgio. Da Torino a Los Angeles, la traiettoria di Ale e Chiello non è stata uguale, ma li ha portati entrambi in California. Dove l'ex numero 10 vive ormai da anni, alternando le visite all'Italia con la sua attività di imprenditore nel ristorante N.10. Chiellini, invece, vi è arrivato da poco e per giocare ancora, con il Los Angeles FC.Una tappa, quella di Chiellini, che sembra preparatoria a un ritorno in Italia per intraprendere la carriera da dirigente. E chissà, forse proprio alla Juventus, che lo aspetta. Un lavoro già iniziato, a dire la verità, con Bremer: "Ho parlato un po’ con Chiellini e ho deciso che la Juventus era la squadra migliore per me. Mi ispiro un po’ a lui e provo a fare quello che ha fatto lui qui", ha ammesso candidamente il difensore brasiliano nella sua prima intervista in bianconero. Insomma, un lavoro sotto traccia che potrebbe anticipare il futuro. In attesa della reunion americana, voluta dalla Juventus anche per rafforzare nuovamente il brand dopo lo stop imposto dalla pandemia. E chi meglio di due leggende come Chiellini e Del Piero, potrà aiutare la Vecchia Signora?