All'ora di pranzo, il presidente della Juventus, Andrea, è arrivato a Lisbona. Presente al pranzo istituzionale tra le società - come nelle immagini raccolte da ilBiancoNero.com - è arrivato per stare vicino alla squadra a poche ore dalla sfida più importante in cui la Juve si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo il pranzo, ecco la tappa in hotel per raggiungere giocatori e staff, poi via verso lo stadio Da Luz per la classica presenza a bordo campo nell'immediato prepartita.