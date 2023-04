Non ha tempo per pensare troppo sugli errori commessi e le cose non fatte la Juve;I 90 minuti contro il Sassuolo però hanno lasciato dubbi al tecnico, che era tornato al classico vestito del 3-5-2 per la squadra. Nuovo cambiamento giovedì?La risposta è si; come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juve va verso il tridente, come già fatto nella gara di andata. Il motivo è semplice. In una partita da dentro o fuori, il cui vantaggio non è sufficiente per stare tranquilli,entrambi non a caso in panchina ieri.Difficile però rivedere il 3-4-3 schierato all'Allianz Stadium contro i portoghesi.con la quale ha affrontato gli ultimi spezzoni delle partite precedenti. Gli interpreti non cambierebbero, ovvero Gatti, Bremer e Danilo, con quest'ultimo spostato a sinistra e Cuadrado basso a destra. In alternativa, scrive il quotidiano, c'è l'ipotesi di rimanere con il 3-5-2 per non sacrificare Kostic. In quel caso però, giocherebbe Chiesa largo a destra.