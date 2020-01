Fabio Paratici lavora al presente ma anche al futuro. Il dirigente della Juventus sta provando a convincere Christian Eriksen a trasferirsi in bianconero dalla prossima stagione. L'occasione è di quelle da non farsi sfuggire, perché il contratto con il Tottenham scadrà a giugno e il giocatore è libero di firmare con un altro club già da adesso. La concorrenza forte è quella dell'Inter, che ha contatti continui con l'entourage e vorrebbe prenderlo già per gennaio. Secondo Sky Sport, lo scambio proposto con Vecino non ha entusiasmato il Tottenham.