Il sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre, ha confermato la data della tradizionale amichevole estiva tra la Juventus A e la Juventus B, in scena sul terreno di gioco del campo sportivo comunale intitolato a Gaetano Scirea. L'appuntamento è fissato per mercoledì 14 agosto, come racconta L'Eco del Chisone. La tradizione viene quindi confermata, a un anno dal 90esimo anniversario della prima partita della Juventus nel paese natio della famiglia Agnelli, giocata nel 1930 contro la Pro Vercelli.