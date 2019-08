Matthijs de Ligt non parte da titolare nell'amichevole della Juventus oggi a Villar Perosa. Dopo il forfait di Cristiano Ronaldo, legato a un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, anche il difensore olandese è finito KO, tradito da una vescica al piede, che non gli consente di scendere in campo, almeno dall'inizio, nella formazione di Maurizio Sarri scelta per l'occasione. I tifosi, però, non possono lamentarsi: il difensore olandese è regolarmente presente per foto e autografi.