Non sarà l'ultima amichevole di questa preparazione estiva, perché la Juventus scende in campo anche sabato sera in casa della Triestina prima dell'esordio in campionato del prossimo 24 agosto contro il Parma. Di certo è, però, l'appuntamento più sentito dai tifosi tra le tante partite giocate in queste prime settimane di gestione di Maurizio Sarri: la sfida tra la squadra A e la squadra B a Villar Perosa, in una cornice di pubblico di 4.800 persone, festanti più per lo spettacolo che per la partita in sé.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Ronaldo, Ramsey, Cuadrado, Mandzukic, Emre Can, Rugani, Rabiot, Pellegrini, Bentancur, Bernardeschi. All. Sarri.

JUVENTUS B: Siano; Bandeira, Anzolin, Ahamada, Spina, Riccio, Francofonte, Tongya, Sene, Moreno, Stoppa. A disp. Garofani, Raina, Leo, Verduci, Brentan, Sekulov, Fiumanò, De Winter, Abou Teher, De Graca, Lipari. All. Zauli.