Valutazioni in corso in casaanche su Filippo. Mandato in prestito alla scorsa estate, il centrocampista classe 2001 ha avuto un impatto sicuramente positivo con la Serie A, e i bianconeri credono molto in lui; difficile, però, che possa essere già pronto per una stagione a Torino, motivo per cui è probabile che a giugno si valuti un'altra cessione a titolo temporaneo. I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per definire con più precisione il suo futuro.