Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la Juve a gennaio è pronta a valutare ogni occasione. Sarà il mercato delle opportunità, come sempre in questo periodo (quantomeno a livello mediatico): per Sky, i bianconeri non avrebbero intenzione di stravolgere la rosa o concentrarsi su un grande colpo da regalare a Maurizio Sarri. Al contrario, non ci sarebbero al momento discorsi in essere con il Psg per Leandro Paredes. Ai francesi piace De Sciglio, ma non avendo un piano B sugli esterni bassi, la Juve continua a temporeggiare. Emre Can? Non ancora definito il suo futuro: possibile che venga inserito in qualche scambio per l'emittente satellitare.