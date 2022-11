Si avvicina il mercato invernale, solitamente ribattezzato come il mercato “di riparazione”. In questa sessione non si costruisce, si ripara. E quello in arrivo sarà un gran mercato, lo ha detto pure Pavel Nedved, si tratta di una stagione diversa da tutte le altre, il Mondiale a novembre ha cambiato tutto. Anche se poi il vicepresidente ha precisato subito, in maniera decisa, come sarà sì un gran mercato ma non per la Juve: la priorità del club bianconero infatti resta quella di recuperare tutti gli infortunati, sistemando così la rosa con cui Max Allegri dovrà tentare il rimontone in campionato e l'assalto all'Europa League. Però qualcosa è in programma, almeno un colpo che possa andare proprio a colmare quelle lacune che già in avvio di stagione erano rimaste in organico. Un difensore, infatti, serve. Ma se l'evoluzione di Danilo e Alex Sandro in centrale sta tamponando quelle posizioni, con la Juve che in ogni caso sta chiudendo il 2022 con la miglior difesa del campionato, sulle fasce servirà un giocatore in grado di far rifiatare sia Juan Cuadrado che Filip Kostic. Valutazioni in corso su diversi profili, con un occhio di riguardo a eventuali operazioni low cost, meglio se in prestito. O magari in scadenza di contratto, anticipando il mercato di sei mesi.