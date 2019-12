Your browser does not support iframes.

Cinque cessioni possibili. In prestito o a titolo definitivo, il numero resta comunque importante, specialmente per una grande squadre che tecnicamente a gennaio puntella e non stravolge. In realtà, le intenzioni di Paratici sono proprio quelle: perfezionare la rosa, provare a snellire e a incassare. Soprattutto, a risolvere grattacapi a Sarri. Ecco perché Perin, Rugani, Emre Can, Pjaca e Mandzukic possono sì andare: ma magari uno alla volta, senza la fretta che ha contraddistinto l'ultima estate. Le situazioni? Dalla possibilità Genoa per l'estremo difensore, alle tante richieste per il difensore centrale (ormai scavalcato da Demiral nelle gerarchie), per chiudere con il 'doppio colpo' con scambio in mediana e l'addio ai due croati bianconeri. Trovate tutte le ultime notizie nella nostra gallery dedicata.