Continua la preparzione dei ragazzi di Allegri in vista della trasferta di martedi contro la Salernitana, dove sarà obbligatorio fare 3 punti dopo i passi falsi incassati dalla ripresa del campionato e con Madama che ha ottenuto solo un punto dei 9 a disposizione. E' chiaro che il maggiore ostacolo è rappresentato dal punto di vista mentale, soprattutto in virtù delle vicende extra calcistiche che stanno coinvolgendo la Juve, ma le battute di arresto sono arrivate anche per errori individuali e per l'assenza di elementi fondamentali ai fini del gioco bianconero.- Assenze che però sembrano essere del tutto rientrate, con i soli Bonucci e Milik che sono rimasti gli unici a fare avanti e indietro con l'infermeria del J Medical. La speranza di vedere Paul Pogba a Salerno, infatti, è elevata, bisogna però capire se verrà impiegato almeno per uno spezzone di gara o se, invece, farà solo la 'comparsa' come fatto contro il Monza. Ci saranno invece tutti gli altri, con Di Maria epronti a duettare nel reparto offensivo e con Chiesa e Kostic a creare mole di gioco sulle fasce.- Proprio per questo, Allegri starebbe pensando ad una Juve a trazione anteriore e con la possibilità di vedere tutti gli interpreti agire insieme, come riportato anche dalla versione odierna di Tuttosport. Quella descritta sopra è solo una delle varie opzioni schierabili, con la B che vedrebbeagire sulla stessa linea e alle spalle di DV9. L'altra e ultima opzione, invece, prevede il rientro di, con il polacco posizionato alle spalle di Vlahovic e con Di Maria e Chiesa a spaziare sulle corsie esterne. Dunque, le alternative sono vaste e i tifosi sognano una squadra che possa fare dell'attacco la sua arma migliore.