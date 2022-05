Come racconta Gazzetta, "verrebbe da dire che la Juve non si è presentata. Ma chissà come mai i soliti noti si presentano sempre". Il riferimento è ovviamente a Fiorentina-Juve, e il primo della lista è Giorgio Chiellini. Il capitano non si è risparmiato neanche all’ultima della sua carriera italiana: è uscito in un’immagine che gli si addice, con il sangue che gli cola sul viso, appena dopo il primo gol, in cui ha fatto di tutto per proteggere la porta. Come ha sempre fatto. Di altri non si può dire lo stesso.