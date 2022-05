Ottanta giorni dopo la gara in Coppa Italia. La Juve torna a giocare al Franchi, dove calerà il sipario del suo campionato. Ma non sarà una partita vuota di contenuti: tutt'altro, sarà l'occasione di vedere giovani all'opera. E una grande assenza: quella di Paulo Dybala, che ha chiuso con il match dello Stadium la sua esperienza in bianconero.



LA DECISIONE - Si vociferava già da prima della partita con la Lazio, ora c'è la certezza: Dybala non parteciperà alla trasferta di Firenze, dove mancheranno anche Arthur, Zakaria e Danilo, che hanno chiuso anzitempo la stagione. Per gli altri giocatori in bilico, da Morata a Bernardeschi, tutto invece come da copione: saranno della gara. Lo stesso Chiellini dovrebbe fare una leggera sgambata a Firenze.



I GIOVANI - Miretti, intanto, è pronto a prendersi la quarta partita di fila da titolare con la Juventus. Il centrocampista andrà a disputare l'ultima gara della stagione, giocandosi chance di riconferma. Anche Aké può prendersi un po' di spazio, occhio invece a Martin Palumbo. Non ci sarà comuqnue un continuo attingere dalla formazione Under 23: i bianconeri si giocano un posto in B nella sfida dell'Euganeo con il Padova.