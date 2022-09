Involuto? Cambiato? Non supportato dalla squadra? Comunque la si metta, le sensazioni susembrano sempre più negative. Questo perché è sempre più palese il suo distacco dal resto della squadra: una questione certamente tattica, di sicuro anche "caratteriale". Non è un caso che lo stesso Allegri continui a parlare di una necessaria crescita da parte del giocatore serbo soprattutto a livello mentale.Eppure, quella frustrazione di Dusan, palesata anche dall'ultimo episodio in Monza-Juve, è la frustrazione di tutta una squadra. Che crea poco, che non riesce a cambiare la strada, che tiene botta per poco e poi crolla su tutto. Nella gallery dedicata, tutti i numeri del suo periodo alla Fiorentina confrontati con quelli alla Juventus. Stesse presenze, numeri differenti. E sì, stava meglio quando (si) stava peggio...