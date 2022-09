apre la 5^ giornata di Serie A, ma "riapre" anche il calciomercato. Già, perché secondo Tuttosport ci sarà un osservato speciale, da parte della dirigenza bianconera, oggi al Franchi. Si tratta del difensore centrale classe 1998, che ha fatto molto bene nella passata stagione - ritagliandosi un posto da titolare accanto a Milenkovic.Per Tuttosport, il brasiliano è nella lista dei difensori centrali mancini di Cherubini, con Ndicka e Gabriel. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, motivo per cui la prossima estate potrebbe diventare un profilo appetibile. Già nella scorsa stagione, Igor aveva offerto delle ottime prove contro la Juventus, contribuendo a non far segnare Vlahovic contro la sua ex squadra.