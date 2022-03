Non serviva certo leggere la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta di Firenze per scoprire che la Juventus si presenta in emergenza: nove gli assenti, una lista alla quale si è aggiunto Denis Zakaria dopo la trasferta di Empoli e che conta ancora i vari Dybala, Chiellini, Bernardeschi, Alex Sandro e Rugani, più i lungodegenti McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Un'emergenza che ha costretto Allegri ad attingere dall'Under 23 e convocare il difensore Stramaccioni, il centrocampista Miretti e gli attaccanti Aké e Soulé.



COPPIA INEDITA - Di questi quattro, ce n'è uno che ha chance di partire titolare: secondo quanto raccolto da diversi cronisti alla Continassa, oggi Allegri ha infatti provato un 3-5-2 con il giovane francese classe 2001 nel ruolo di esterno destro. A comporre l'inedita coppia di esterni ci sarebbe poi Pellegrini, in un centrocampo completato - e qui non ci sono molte alternative - da Arthur, Locatelli e Rabiot.



LA SCELTA SU VLAHOVIC - Ma la novità è appunto la difesa a tre: Allegri ha annunciato che Bonucci riposerà dopo gli straordinari di Empoli, quindi toccherà a de Ligt, Danilo e De Sciglio comporre la linea difensiva. A completare l'undici ci saranno Alvaro Morata e Dusan Vlahovic, l'uomo più atteso della serata, che nonostante le parole di Allegri - "In panchina? Ha fatto tante partite e devo valutare" - partirà con ogni probabilità da titolare.