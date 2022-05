Grande traguardo a cifra tonda per la Juve in Serie A. La sfida di questa sera contro la Fiorentina allo Stadio Franchi, infatti, sarà la 3000esima partita della Vecchia Signora nel massimo campionato dall'introduzione del girone all'italiana nel 1929/30. Finora i bianconeri hanno accumulato 1.652 vittorie, 810 pareggi e 537 sconfitte. Un altro buon motivo per chiudere la stagione con un successo, onorando un passaggio che, comunque vada, resterà nella storia del club.