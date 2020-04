Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Luca Pellegrini torneranno alla Juventus al termine della stagione. Il più atteso è certamente lo svedese, acquistato dall'Atalanta per 44 milioni di euro bonus compresi. Da valutare il futuro del difensore argentino e dell'esterno difensivo del Cagliari che ha più possibilità di Romero di restare in bianconero. Ma c'è anche un altro ritorno previsto a Torino, quello di Rolando Mandragora che la Juve riacquisterà per 26 milioni di euro dall'Udinese. Anche il suo futuro però sarà lontano dalla Juve, almeno nei piani di Paratici.