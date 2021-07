E’ curioso come, da più parti, si ripetano le critiche nei confronti della Juventus. Questa di Allegri? No. Della campagna acquisti? Nemmeno. Della Juventus dell’anno scorso targata Pirlo. L’anno peggiore dell’ era Agnelli (Andrea), una squadra con gravi problemi economici, la fine d’un’epoca. Questi, più o meno i commenti.- Intanto bisogna relativizzare. L’era Agnelli aveva assicurato, anzi abituato, ad uno scudetto all’ anno per 9 anni di seguito, con aggiunta di coppe e supercoppe.Forse umbratile e magari dipende dal fatto che nel precedente decennio hai abbagliato tutti, almeno in Italia. Quest’anno, poi, per Barcellona, Real, Liverpool, PSG si dovrebbe parlare di fallimento, visti i risultati?- Siamo tra quelli che non ritengono la rosa degli ultimi tre-quattro anni il massimo, soprattutto a livello europeo. Anzi, negli ultimi due anni la squadra s’è indebolita a centrocampo e la difesa è invecchiata, anche se conta De Ligt, e l’attacco s’è arricchito assai con Chiesa. Più che Rabiot, Ramsey, McKennie, Bentancur, Arthur, è- E’ sempre comunque la Juve a fare notizia. Ci aspetteremmo, invece, le note positive sull’Inter, fresca vincitrice dello scudetto, sul Milan rilanciato da Pioli, su Spalletti, grande allenatore a Napoli o sulla star Mourinho, che appare perfetto, per temperamento, alla Roma.. E’ la Juve (quella dell’anno scorso) che non va. Sulle altre, silenzio o quasi.- Forse partire a fari spenti senza i favori del pronostico è un vantaggio., perché gli schiaffi recenti bruciano ancora. Ma si tratta di sberle, non di montanti da knock down. Quelli, per una decina d’anni, li hanno presi altre squadre.