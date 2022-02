Non solo i soliti noti, e i soliti nomi. In Empoli-Juve c'è spazio anche al calciomercato. Come racconta Tuttosport, gli occhi bianconeri sono ora fissati su Mattia Viti e Kristjan Asllani, osservati speciali al Castellani. E se il primo non dovrebbe essere subito della partita, il secondo sarà certamente parte della formazione di Andreazzoli. Che ha scoperto, curato, lanciato con cura e fiducia tra i suoi intoccabili. CLASSE 2002 - Entrambi hanno appena vent'anni, entrambi fanno parte delle grandi sorprese di quest'Empoli che proprio non riesce a smettere di stupire. Alla Continassa iniziano a lavorare sui sostituti di Chiellini e Bonucci, l'identikit è sempre quello di giocatori giovani, forti, se possibile italiani. Ecco perché Viti fa gola, mancino come Chiellini e già finito nella rete di osservatori dell'Inter. Per Asllani, le qualità non possono non sorprendere: la Juve cerca un regista di livello, l'albanese può diventarlo. Staremo a vedere. Intanto, una bella occasione per entrambi di mettersi in mostra...