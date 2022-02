di Nicola Balice, inviato a Vila-Real

La Juve ha ancora tanti problemi, non li ha risolti tutti con il solo arrivo di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ne ha risolti parecchi, tre gol in cinque partite e uno più pesante dell'altro danno il senso di un vuoto colmato con la sola presenza. In realtà l'era DV7 significa molto di più per la formazione bianconera, con Vlahovic si prova davvero a voltare pagina dopo l'addio di Cristiano Ronaldo dentro e fuori dal campo, è lui ad aver riacceso l'entusiasmo dei tifosi che lo hanno acclamato più di chiunque altro anche in Spagna, è lui ad aver dato antichi punti di riferimento sul terreno di gioco. Gli sono bastati 32 secondi, forse 33, per trovare la prima rete di sempre in Champions, spazzando via come se niente fosse anche le prime critiche ricevute da giocatore della Juve dopo la mezza stecca di Bergamo e quella intera nel derby. Però restano i problemi della Juve, che pure con il tridente e l'avvento di Vlahovic continua a segnare col contagocce: 8 reti in 5 partite, due vittorie e tre pareggi. Non solo, la rete bianconera ha ripreso a gonfiarsi puntualmente, 4 gol nelle ultime 4 gare, uno alla volta. C'è una consapevolezza forse diversa ma anche i problemi di sempre che riaffiorano, un po' per forza e un po' per scelta. E da Vila-Real, la Juve torna a casa con qualche sorriso e un carico di preoccupazioni in pià. Scopri in gallery cosa è andato bene e cosa male per la Juve a Vila-Real.