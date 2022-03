di Luca Bedogni

Sono in molti a chiedersi cosa sia successo, cosa sia cambiato di fatto tra il primo e il secondo tempo della Juve nella gara di ritorno contro il Villarreal. Non io. Non sono fra coloro che ritengono che i bianconeri abbiano giocato una partita a due facce, di cui la prima frazione sarebbe quella buona e la seconda quella meno buona. La Juve ha giocato più o meno la stessa partita, almeno fino all’uno a zero. E con ciò non intendo nemmeno spostare l’attenzione sul baricentro della squadra ospite (la versione di Allegri secondo cui il Villarreal si sarebbe abbassato di più nella ripresa). Perché non è che nel primo tempo gli uomini di Emery facessero tutto ’sto pressing alto, giusto? Anzi. E allora? A mio avviso il punto è un altro…