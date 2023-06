Secondo Tuttosport, è questo il piano del direttore generale Scanavino per risistemare i conti del club bianconero. Ma la Juve non parte da zero...Come si legge: "La montagna degli stipendi, con gli addii albicelesti di Paredes e Di Maria, è già stata approcciata. E la scalata, negli ultimi giorni, è proseguita con la decisione di non rinnovare il contratto di Cuadrado. Totale dell’ingaggio lordo dei tre sudamericani: 26 milioni. Cui sommare gli 8 incassati dai riscatti esercitati dal Genoa per Dragusin e dal Cagliari per Di Pardo. A oggi, insomma, la situazione racconta digià risparmiati (a fronte dei circa 4 milioni per gli stipendi dei rientranti Cambiaso e Rovella). Briciole? Mica tanto, dal momento che il gruzzolo rappresenta il 25% dell’obiettivo finale".