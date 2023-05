Se fino a poche settimane fa l'intenzione della Juventus fosse quella di continuare l'avventura con Angel Di Maria, le ultime partite e la penalizzazione hanno cambiato tutto. Senza Champions League, e viste le prestazioni dell'argentino, la Juve ha deciso di ripartire da giocatori più giovani. Per questo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, al fideo non sarà proposto il rinnovo di contratto. Scelta ormai presa e definitiva.