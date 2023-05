E' quasi tutto pronto per la super sfida di giovedi sera tra, con i bianconeri che dovranno essere in grado di espugnare il Ramon-Sanchez Pizjuan per strappare il pass di accesso alla finale di Budapest. Per farlo, dovranno contare anche e soprattutto su Angel Di Maria, Re di questa competizione con 4 gol realizzati in 6 presenze e con i tifosi juventini che sperano vivamente di poter vedere aumentare questo bottino. Serve però un cambio di marcia differente rispetto alle ultime uscite, in cui l'argentino è apparso scarico e fuori condizione.- Per dirla tutta, questa è una situazione che si è presentata in diverse occasioni dall'inizio della stagione, con Di Maria che ha alternato prestazioni meritevoli di Pallone d'Oro, a partite in cui sembrava un fantasma totale. Ma non è mai stato il caso dell'Europa League, eccezion fatta per la gara di andata contro gli andalusi e la motivazione è semplicissima da spiegare. Nella sua lunga e gloriosa carriera ricca di successi, il Fideoe arrivati a questo punto l'opportunità lo ingolosisce eccome, a prescindere da quello che accadrà tra un paio di mesi. Ora, come Di Maria ha bisogno della Juve.