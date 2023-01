E' cominciata finalmente la settimana che porta alla ripresa del campionato, con la Juventus che riprenderà la sua corsa scudetto dalla trasferta di Cremona. Bisogna ancora capire chi saranno gli uomini a disposizione di Allegri, ma quel che è certo è che ci saranno maggiori interpreti rispetto allo stop antecedente ai Mondiali in Qatar. Sono rientrati anche i due Campioni del Mondo Paredes e Di Maria, pronti a farsi notare anche nel nostro campionato dopo un periodo non propriamente idilliaco. Ma sarà anche l'occasione per osservare da vicino uno dei profili più seguiti da Madama in questo ultimo periodo.- Si tratta di Marco, 'provinato' anche da Roberto Mancini per uno stage speciale con la prima squadra azzurra. La carta d'identità di Szczesny infatti aumenta vertiginosamente, con i 33 anni che sono dietro l'angolo e che potrebbero incutere un certo timore. Proprio per questo Madama non vorrebbe farsi trovare impreparata e avrebbe già avviato i primi contatti con l'Atalanta, club che detiene la proprietà del cartellino del portiere ora in prestito alla Cremonese. La strategia dei bianconeri è quella di bloccarlo già ora, per poi girarlo in prestito nella prossima stagione, ma non è da escludere che possano esserci delle trattative già nei prossimi giorni.