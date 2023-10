L'aumento di capitale potrebbe rappresentare un sollievo finanziario per la, ma i tifosi sono curiosi se verrà utilizzato per nuovi acquisti di talento. Tuttavia, è importante sottolineare che i fondi saranno principalmente destinati a garantire la sostenibilità del progetto in corso. Eventuali nuove acquisizioni dovranno essere attentamente valutate e allineate con la strategia a lungo termine del club, garantendo una gestione finanziaria prudente per mantenere la coerenza nell'obiettivo del successo sportivo.