Testa proiettata al futuro per dimenticare in fretta la sconfitta di ieri contro il Napoli, ma un occhio al passato per vedere come sta andando la nuova Juve di Maurizio Sarri. Dando uno sguardo ai numeri della Juve di Allegri e facendo un confronto con la classifica dell'anno scorso, i bianconeri a questo punto della stagione avevano 8 punti in più; l'Inter, invece, ne aveva 8 in meno dopo la 21a giornata.