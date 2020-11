28 ottobre 2015, 10^ giornata della Serie A 2015-2016, Mapei Stadium, Sassuolo batte Juventus 1-0 grazie a una gran punizione di Sansone. È il momento che cambia una stagione. Dalla partita successiva, un derby di Torino vinto grazie a un gol di Cuadrado allo scadere, partirà un magico filotto bianconero che porterà la squadra di Max Allegri a vincere un altro scudetto compiendo una rimonta eccezionale, addirittura dalla parte destra della classifica.Ma concentriamoci su ciò che era avvenuto prima di quella serata a Reggio Emilia. Il ruolino della Juve in quell'inizio di campionato contava appena 3 vittorie, altrettanti pareggi e per il resto sconfitte.Dopo 4 anni di scudetti culminati con la finale di Champions (persa col Barcellona) al primo anno di Allegri post-Conte, si pensava fosse giunto un anno di transizione per la Vecchia Signora. Invece,trasformarono quella stagione in un'altra annata vincente.La stagione 2015-2016 aveva portato con sé un enorme rinnovamento della rosa, ancor più corposo di quello attuale.Tuttavia c'era una continuità nella guida tecnica. Oggi invece c'è un allenatore esordiente e i nuovi acquisti sono più giovani rispetto a quelli dell'epoca.In compenso, qua c'è da recuperare da un quinto posto in classifica, non da un dodicesimo.Allegri si trovò a fronteggiare la, e la società fu sommersa di critiche per il mercato, rea soprattutto di aver lasciato il centrocampo senza la qualità necessaria (qua vi spiegammo come sopperì alla mancanza di un regista) . Qualcosa di simile a quanto stiamo vivendo oggi. Dopo gli esperimenti con la difesa a 4, si affidò alle certezze di quella a 3.e e sta rinforzando il centrocampo con 3 uomini più vicini tra loro anziché i due mediani.Inoltre, la rosa di 5 anni fain apertura di stagione, un po' come avvenuto finora. Sperando quindi che dopo la pausa-nazionali si possa cambiare finalmente registro coi rientri, e che il Maestro, aiutato da uno spogliatoio sì "baby" ma ancora ricco di leader (un'altra gran differenza rispetto ad allora è che Pirlo oggi ha Ronaldo), il "miracolo" rimane ampiamente alla portata.