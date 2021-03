Difficile dirlo con precisione, sicuramente prima della lunga serie di infortuni - e casi di Covid - che hanno tempestato la Continassa, costringendo Pirlo a ricorrere a scelte obbligate. Si parla di un periodo che copre la stragrande maggioranza della stagione, in cui la tanta agognata Champions League è sfumata e il decimo scudetto consecutivo rischia di finire nelle grinfie dell’Inter, a meno di un ribaltone bianconero che tutti si augurano. La squadra comandata da Pirlo ha mostrato i suoi limiti, caratteriali, progettuali e tecnici, ma i tanti infortuni hanno in parte condizionato l’inerzia della crescita dell’organico di questo nuovo ciclo.O meglio, tornando. Perché la possibilità di vedere in campo il tritticoera una suggestione a cui Pirlo stava lavorando, vista solo a gara in corso contro il Genoa. Tridente supportato daalmeno nel campo delle fantasie. Poi un percorso ad ostacoli in cui i ko di Dybala sono stati quasi sempre, purtroppo, una costante, intervallati dalla positività al Covid di Ronaldo e dai fastidi fisici di Morata. Ma nel giro di qualche partita, questo progetto ambizioso può tornare in voga. Innanzitutto perché, salvo imprevisti, QUI le sue condizioni).- L’indicazione arriva dalla vittoria contro il. Nel 4-4-2 schierato da Pirlo,, soluzione non adottata da tempo e che il tecnico bianconero può riproporre. Infatti l’idea è quella di dare continuità a questo schieramento votato alla qualità, anche se lo svedese non è ancora certo di una maglia da titolare (ballottaggio con McKennie). In ogni caso la linea sembra tracciata, senza l’acqua alla gola dettata dalla ristrettezza della rosa a disposizione,