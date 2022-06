Andando sullo store, in questo momento, oggi e pure domani, troverete già un possessore della numero 10: si tratta di Paulo Dybala, che ha ancora poco meno di venti giorni di contratto con la Juventus e si appresta a chiudere una bella storia durata 7 anni. I bianconeri hanno però i piani già decisi per il domani, compresa la maglia più prestigiosa, importante, impattante. A giocarsela, uno tra Federico Chiesa, il simbolo del nuovo corso, e Paul Pogba, pronto al rientro dopo il primo e meraviglioso passaggio da ragazzo a prodigio.



CHI VESTE LA 10? - "A luglio saprete", ha raccontato Chiesa nell'evento bianconero con Save The Children. L'esterno nascondeva un sorriso sornione, che sembrava potesse portare a una rivelazione. In realtà, ecco, una verità è stata per certi versi svelata: il 4 luglio, giorno del ritiro, si potrà già avere un'idea formale del prossimo numero 10 della Juventus. Quotazioni in rialzo però per Pogba, che sarà a breve il volto bianconero. Tra marketing e ufficio relazioni, anche in campo passerà tanto da lui.