La Juventus sta mettendo nel mirino diversi giocatori nel ruolo di centravanti per le prossime sessioni di mercato, a partire da quella che comincia ora a gennaio. Uno dei profili attenzionati dal club bianconero è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo. A che punto sono i contatti tra la Juve e gli emiliani? Secondo Sky Sport, sono ancora nulli.Ci sarà tempo per valutare infatti tutte le opportunità di questo mercato invernale, non solo Scamacca.