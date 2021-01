Resta ancora in fase di stallo lo scambio tra la Juventus e l'Atalanta per un super affare. Al momento, infatti, non è stato ancora definito l'accordo con la Dea per l'arrivo di Christian Capone in bianconero; dall'altra parte, ecco Pietro Beruatto, terzino cresciuto nel settore giovanile juventino. Gli agenti hanno trovato i rispettivi accordi, ora tocca alle società chiudere l'affare. Staremo a vedere in queste ultime, caldissime, ore di calciomercato. Manca sempre meno...