Nelle scorse settimane laha avuto un contatto preliminare con ilper, contatto che lo stesso club tedesco ha avuto con Ristic, l’agente del centravanti. Che l’entourage di DV9 possa senza troppe difficoltà trovare un accordo (economico e non solo) con il Bayern non è difficile da immaginare: il progetto dei campioni di Germania è ambizioso e non cambia con la rivoluzione dirigenziale. Il primo approccio ha evidenziato la distanza tra l’offerta (attorno ai 50 milioni) e la domanda (appunto 80 milioni), però è un inizio di una trattativa destinata ad andare avanti. Lo riporta Tuttosport.