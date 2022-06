A che punto è la trattativa per Kostic? Al momento, per la Juve, resta da trovare un’intesa con l’Eintracht, ma la Vecchia Signora non ha fretta, presa come è dagli altri fronti aperti sul mercato (da Pogba a Di Maria, passando per Morata). Spifferi da Francoforte raccontano, comunque, che i tedeschi partirebbero da una richiesta di 20 milioni di euro, ma sarebbero poi disposti a scendere a 15.