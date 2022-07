Lasta ancora cercando un difensore centrale, non basta l'arrivo di Gleison. Stando a quanto riporta Sportmediaset piace molto il difensore serbo classe 1997 in forza alla Fiorentina Nikola. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse dell', tuttavia Beppe Marotta non potrebbe offrire nulla ai viola senza prima cedere. Le richieste della Fiorentina per cedere Milenkovic sono attorno ai 15 milioni di euro.