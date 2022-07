C'è fiducia. E da questa si parte per proseguire un mercato che finora ha entusiasmato tutti, tifosi e club, ma anche lo stesso. La Juve continua a lavorare sul campo negli Usa, ma negli uffici pure a Torino: Federicoè rimasto alla Continassa per gestire da "casa" tanti affari ancora da definire. In particolare in uscita. In particolare, la situazione relativa adDopo i primi contatti a giugno, David Baldwin, agente di Ramsey, incontrerà a breve nuovamente la Juventus. Questo perché non è stato ancora trovato un vero accordo per la rescissione. Diversamente dalla scorsa stagione, tutte le parti però sono d'accordo: Aaron, rientrato a Torino, è pronto a fare le valigie e andare via. C'è il Mondiale di mezzo e vuole mettere benzina, ecco perché sta forzando in prima persona l'accordo con i bianconeri. Balla ancora un milione tra la proposta bianconera e la richiesta del giocatore, al momento nessuno fa un passo verso l'altro, con la Juve che crede di avere il coltello dalla parte del manico.