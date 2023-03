Come racconta Gazzetta,Sono stati aperti tre fascicoli penali sull’argomento plusvalenze. Quelli delle procure di Cagliari e di Bologna sono nati proprio dalla trasmissione degli atti da Torino e sono relativi alla cessione di Alberto Cerri al club sardo e di Riccardo Orsolini a quello emiliano. A Napoli, invece, si è partiti prima ma la procura della Repubblica ha chiesto altri sei mesi per l’indagine. Su questi diversi fronti, la procura federale resterà in attesa delle prime risultanze delle indagini penali sulla base di quanto consentito dal Codice che prevede "possano esser sempre utilizzati in ogni tempo atti e documenti provenienti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato".