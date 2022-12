Come racconta Gazzetta, ogni giorno continuano a uscire intercettazioni e ogni giorno cresce la preoccupazione dei tifosi bianconeri su quello che potrà essere l’esito. La Procura federale è costantemente al lavoro e, come noto, ha già compiuto i primi passi ufficiali. Dopo aver ricevuto gli atti dell’inchiesta Prisma dalla Procura di Torino e averli analizzati con la massima attenzione, il procuratore capo Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo sul cosiddetto “filone stipendi”, la manovra “correttiva” sulle rinunce dei calciatori a una parte dei compensi durante l’emergenza Covid, che per i pm di Torino fu in gran parte fittizia e in grado di produrre una distorsione di bilancio che sarebbe andato a pesare sulle stagioni 2019-20 e 2020-21.