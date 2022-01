Mercoledì 26 gennaio Jorge Antun è risultato iscritto al registro nazionale degli agenti sportivi riconosciuti dal Coni. Lo ha reso noto il Corriere dello Sport, che sulla vicenda legata al rinnovo di Paulo Dybala ha aggiunto che a ottobre era stato raggiunto un accordo totale tra ingaggio e commissioni, ma nel frattempo sono cambiate molte cose. Ed è pure arrivato Vlahovic.



La nuova offerta all'argentino non sarà più da 8 milioni netti più 2 di bonus, ma verrà limata verso il basso, forse molto più alla voce delle ricche commissioni previste per l'agente che non sull'ingaggio stesso. Fino al momento della verità. Nel frattempo in Premier League Liverpool e Manchester City ci proveranno, l'idea di poter prenderlo a parametro zero lo renderebbe appetibile un po' per tutti.