2









Paulo Dybala e un rinnovo con la Juventus che tarda ad arrivare. Come raccontiamo su IlBianconero.com, però, a meno di clamorosi colpi di scena la firma arriverà, con un nuovo contratto da 5 anni a cifre più alte di quelle di De Ligt, il secondo più pagato della rosa con 11,5 milioni a stagione. Sì, ma quando? Non sono previste novità a stretto giro, ma le parti - con Jorge Antun, procuratore della Joya, protagonista nelle ultime settimane - continuano a sentirsi, a limare dettagli, a capire in che modo si possa arrivare quanto prima a una firma. I giorni passano e Dybala è pronto a debuttare. Quanto dista la firma sul contratto? Nei prossimi giorni, sapremo di più.