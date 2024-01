Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, dopo la rottura del legamento crociato risalente al marzo scorso Tiagoè rientrato in gruppo al, quindi il suo percorso di recupero dall'infortunio è già a un buon punto.Il suo lavoro proseguirà poi alla, con lo staff medico bianconero, sfruttando i suoi primi mesi alla Continassa per ambientarsi in vista della prossima stagione, quando dovrà diventare un titolare fisso nelle intenzioni del club. Intanto il suo trasferimento a Torino sembra davvero questione di poco tempo: la Juve è al lavoro con i suoi agenti per definire gli ultimi dettagli contrattuali.