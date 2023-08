Anche a Cesena non sono mancate le espressioni di dissenso da parte dei tifosi. Cori contro l'acquisto di Romelu Lukaku sono emersi durante la prima parte di riscaldamento. Questi cori riflettono le preoccupazioni di alcuni tifosi riguardo alla gestione del mercato della Juventus e alle decisioni prese dal club.Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'atmosfera nello stadio è stata intensa e carica di emozioni contrastanti. L'ovazione per Rabiot e i cori contro l'acquisto di Lukaku hanno aggiunto già un elemento di vivacità alla serata, in attesa del test di questa sera.