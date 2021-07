Vecchi nomi. Che ritornano. E che la Juve non ha mai smesso di scaldare, anche perché sono validi sempre e per tutte le stagioni.: il primo nome, come raccontato anche da L'Equipe e anticipato da Calciomercato.com, è quello di. Si strappa quasi a prezzo di saldo - 20 milioni -, ma lo storico infortuni non tranquillizza: nelle ultime sue stagioni, ha faticato tantissimo a trovare continuità.Non è mai passato di moda neanche. Il centrocampista argentino, attualmente al Psg, non sarebbe più centrale nei piani del club francese.Dunque, o si fa il rinnovo, oppure questa diventa l'estate adatta a una cessione. Di sicuro, Leonardo sarebbe più comprensibile su prestiti, diritti e riscatti.