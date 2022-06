Nelle ultime stagioni, il centrocampo della Juventus è stato più volte additato come punto debole della squadra. Poco filtro, poca fantasia, pochi gol, palleggio sterile e molto altro. In questo senso, soprattutto, va letta l’operazione Pogba, che andrà ad innalzare considerevolmente il livello della mediana bianconera. Proprio il francese, insieme a Manuel Locatelli, secondo il Corriere dello Sport, rappresentano le due certezze, i due punti fermi del prossimo centrocampo della Vecchia Signora, per il resto: è tutto in discussione.



A sorpresa, Zakaria è stato inserito nell’operazione Morata, con l’Atletico Madrid. Ipotesi scartata dai Colchoneros, ma il tentativo non è di certo passato inosservato, e sorprende: segno che lo svizzero è tutt’altro che intoccabile. Ci sono, poi, le uscite certe, o quasi: per Ramsey si lavora alla formula per la risoluzione del contratto, per Arthur si aspetta un’offerta concreta per cederlo definitivamente, più probabile l’ipotesi di uno scambio. Nelle ultime ore, invece, si è fatta concreta la pista che vedrebbe Rabiot lasciare la Continassa: il club non alzerà di certo le barricate, lo valuta tra i 20 e i 30 milioni e su di lui diversi club di Premier League come Chelsea, Tottenham e Manchester United, mentre mamma Veronique continua a dialogare con il Psg. Per finire, quella di McKennie è posizione ormai nota: non è sul mercato, ma in caso di offerta vantaggiosa, la Juventus lo lascerebbe partire.